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РИА Новости

Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана

14:34 08.11.2019
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Филиппин предоставили статус беженца бывшей "королеве красоты" из Ирана Бахаре Заре Бахари, которая, опасаясь вернуться на родину, прибыла в аэропорт Манилы три недели назад и была задержана, сообщает телеканал CNN Philippines.
Бахари, принимавшая участие от Ирана в конкурсе красоты Miss Intercontinental в 2018 году, прибыла в аэропорт Манилы 16 октября текущего года. Как отмечает портал Rappler, девушка опасалась, что на родине из-за критики иранского правительства в прошлом в связи с выдвинутыми ей обвинениями ей может грозить смертная казнь. По данным филиппинских СМИ, иранские власти обвинили ее в оскорблении и нападении, Бахари считает эти обвинения сфабрикованными.
Иранские власти направили в Интерпол уведомление о срочном розыске девушки, из-за которого филиппинское Бюро по делам миграции запретило ее въезд в страну. Девушка запросила убежище на Филиппинах, но филиппинские власти долгое время не комментировали ситуацию в связи с рассмотрением запроса.
В пятницу министерство юстиции Филиппин предоставило ей убежище и рекомендовало филиппинскому МИД выдать ей документы, необходимые для поездок.
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо
4 октября, 19:24РИА Новости
Экс-глава МИД Эквадора Патиньо получил убежище в Мексике
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ИранФилиппиныВ мире
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