Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана

Бахари, принимавшая участие от Ирана в конкурсе красоты Miss Intercontinental в 2018 году, прибыла в аэропорт Манилы 16 октября текущего года. Как отмечает портал Rappler, девушка опасалась, что на родине из-за критики иранского правительства в прошлом в связи с выдвинутыми ей обвинениями ей может грозить смертная казнь. По данным филиппинских СМИ, иранские власти обвинили ее в оскорблении и нападении, Бахари считает эти обвинения сфабрикованными.