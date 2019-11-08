Китайские СМИ рассказали о "погоне" американских F-35 за Ту-160

По данным агентства, инцидент произошел 3 ноября. Бомбардировщик проводил плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем, когда американские истребители взяли его на сопровождение.
В этот момент Ту-160 перевел двигатель в режим форсажа и оторвался от F-35A. Истребители не успели вовремя среагировать на маневр и потеряли бомбардировщик из виду.
Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире. Бомбардировщик способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час и находиться в воздухе до 25 часов.