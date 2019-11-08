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РИА Новости

Китайские СМИ рассказали о "погоне" американских F-35 за Ту-160

14:33 08.11.2019 (обновлено: 15:33 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим ТумановСамолет Ту-160
Самолет Ту-160
© РИА Новости / Максим Туманов
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 смог уйти от сопровождения двух американских истребителей F-35A, сообщает китайское издание Sina.
По данным агентства, инцидент произошел 3 ноября. Бомбардировщик проводил плановый полет в международном воздушном пространстве над Японским морем, когда американские истребители взяли его на сопровождение.
В этот момент Ту-160 перевел двигатель в режим форсажа и оторвался от F-35A. Истребители не успели вовремя среагировать на маневр и потеряли бомбардировщик из виду.
Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире. Бомбардировщик способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час и находиться в воздухе до 25 часов.
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
13 августа, 17:42Радио Sputnik
Российские СУ-27 отогнали от самолета Шойгу истребители НАТО
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РоссияЯпонское мореТу-160F-35СШАВ мире
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Российское РИА Новости ссылается на китайскую Sina, которая ссылается (внимание!) на российский Sputnik, у которого этой новости вообще нет. Это бинго и суперкомбо в одном флаконе.
8 ноября, 14:44
uo ou
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Эта новость главнее предложения Минстроя об оплате капремонта ветхого жилфонда за счёт собственников оплачивающих ежемесячную плату за капремонт.
8 ноября, 15:51
Олег 84
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