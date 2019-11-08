Быстро разработать замену СВПД не удастся, заявили в МИД

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Быстро разработать документ на замену Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не получится, Москва призывает не допустить коллапса этой сделки, заявил замглавы МИД РФ Быстро разработать документ на замену Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не получится, Москва призывает не допустить коллапса этой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Иран не делал и не делает секрета из того, что постепенное сокращение объема принятых на себя в рамках СВПД добровольных обязательств - это ответ на невозможность получить необходимую экономическую отдачу от СВПД, невозможность получить то, на что страна рассчитывала. Эта логика нам понятна, но мы вместе с тем не хотели бы, чтобы и в отношении СВПД шел процесс демонтажа элементов, который может в итоге привести к полному коллапсу договоренностей", - сказал Рябков журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

"У нас нет уверенности, что что-то можно, в исторически короткие сроки, разработать на замену СВПД, тем более, если, как мы слышим из некоторых столиц, ведется речь о формировании гораздо более широкой договоренности, охватывающей не только ядерные элементы. Это крайне сложная задача", - добавил замминистра.

Рябков отметил, что на полях конференции встретится с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи. Повестка встречи, по его словам, очевидна: "Что надо делать, чтобы продвинуться к более устойчивому выполнению СВПД".

"К сожалению, и на этом направлении у нас намного больше проблем и незакрытых вопросов, чем практических, конструктивных результатов", - добавил он.