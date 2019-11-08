В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Столб пепла и дыма поднялся на высоту 5,5 километра. Информации об ущербе и пострадавших нет.
В этом году метеорологи зафиксировали около 130 извержений на этом вулкане. В июле этого года столб дыма дважды поднимался на высоту 3 километра.
Извержение вулкана в 2009 году вызвало выпадение пепла в городе Кагосима. Тогда специалисты зафиксировали выпадение за сутки его рекордного количества - в Кагосиме выпало 243 грамма пепла на квадратный метр.
桜島爆発したwww pic.twitter.com/qDpwije2Xz— 🐢miyu🐹 (@miyuV61101) 8 ноября 2019 г.