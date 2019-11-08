В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима произошло в префектуре Извержение вулкана Сакурадзима произошло в префектуре Кагосима на юго-западном японском острове Кюсю, сообщило агентство Киодо

Столб пепла и дыма поднялся на высоту 5,5 километра. Информации об ущербе и пострадавших нет.

В этом году метеорологи зафиксировали около 130 извержений на этом вулкане. В июле этого года столб дыма дважды поднимался на высоту 3 километра.