Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T14:37Z
https://ria.ru/20191108/1560722169.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147678/18/1476781812_0:149:3925:2357_1036x0_80_0_0_e8d52de6b6ecc6e9e87812b221fa2c4f.jpg
РИА Новости

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

14:27 08.11.2019 (обновлено: 14:37 08.11.2019)
655
© Фото : Sakurajima Volcano Research CentreВулкан Сакурадзима
Вулкан Сакурадзима
© Фото : Sakurajima Volcano Research Centre
Вулкан Сакурадзима. Архивное фото
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Извержение вулкана Сакурадзима произошло в префектуре Кагосима на юго-западном японском острове Кюсю, сообщило агентство Киодо.
Столб пепла и дыма поднялся на высоту 5,5 километра. Информации об ущербе и пострадавших нет.
В этом году метеорологи зафиксировали около 130 извержений на этом вулкане. В июле этого года столб дыма дважды поднимался на высоту 3 километра.
Извержение вулкана в 2009 году вызвало выпадение пепла в городе Кагосима. Тогда специалисты зафиксировали выпадение за сутки его рекордного количества - в Кагосиме выпало 243 грамма пепла на квадратный метр.
401100
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКагосима (префектура)ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5
Каски рабочих
В Германии прогремел взрыв на шахте
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Рябков прокомментировал назначение Салливана послом США в России
Шахтеры
Всех заблокированных при взрыве на шахте в Германии людей удалось спасли
Кадры взрывов в центре Бишкека
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
Пит Доэрти
В Париже задержали британского музыканта Пита Доэрти
Ночная улица в Москве
Опрос: 41% россиян чувствуют себя безопасно на улице в темное время суток
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от побережья Тонга
Глава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа, который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения
СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Козел Тимур в отдельном вольере в Приморском сафари-парке
Директор Приморского сафари-парка назвал причину смерти козла Тимура
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Астрахани осудили психиатра, госпитализировавшую пациента без оснований
Колизей в Риме
Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян
Сотрудники МЧС возле кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар. 8 ноября 2019
Врачи заявили, что при взрывах в Бишкеке пострадали около десяти человек
Вид на Сеул
В Южной Корее женщина впервые получила звание генерал-лейтенанта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния