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РИА Новости

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

14:25 08.11.2019 (обновлено: 15:53 08.11.2019)
3640
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Опубликованы кадры с моментом взрыва в центре Бишкека.
Инцидент произошел утром в кафе на пересечении улиц Чуй и Эркинджик. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, после этого вспыхнул огонь.
По предварительным данным, погиб один человек, еще 15 пострадали.
В качестве одной из причин ЧП рассматривается взрыв газового баллона.
Взрывы в центре Бишкека
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik

После этого в кафе начался пожар.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Один человек погиб и 13 пострадали.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

Автомобили милиции в Бишкеке
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Три взрыва прогремели в кафе в Бишкеке
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

Сотрудники МЧС возле кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

Сотрудник МЧС Киргизии
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
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