Взрыв в центре Бишкека попал на видео

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.
Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.
После этого в кафе начался пожар.
После этого в кафе начался пожар.
Один человек погиб и 13 пострадали.
Один человек погиб и 13 пострадали.
Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.
Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.
Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.
Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.
Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.
Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.
По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.
По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.
Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.
Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.
Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.
После этого в кафе начался пожар.
Один человек погиб и 13 пострадали.
Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.
Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.
Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.
По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.
Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.