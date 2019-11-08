Рябков прокомментировал назначение Салливана послом США в России

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Москве надеются, что назначение В Москве надеются, что назначение Джона Салливана на пост посла США в России будет способствовать нормализации отношений двух стран, если его кандидатуру официально утвердит американская сторона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков

"Мы все видели, что посол Салливан уже выступал на слушаниях в сенатской комиссии. Его назначение в зависимости от того, как пойдёт утверждение всем сенатом, похоже, состоится. Но я оговариваюсь - надо посмотреть, что произойдёт при голосовании по его кандидатуре в сенате полного состава", - сказал Рябков журналистам.

"Мы видим в этом определенный знак того, что в Вашингтоне придают существенное значение ситуации в отношениях с Москвой. Ситуация крайне сложная, будем надеяться, что в случае утверждения его и назначения сюда Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжёлого состояния", - добавил Рябков.

По его словам, Салливан производит самое приятное впечатление.