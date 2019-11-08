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РИА Новости

Рябков прокомментировал назначение Салливана послом США в России

14:21 08.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Москве надеются, что назначение Джона Салливана на пост посла США в России будет способствовать нормализации отношений двух стран, если его кандидатуру официально утвердит американская сторона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы все видели, что посол Салливан уже выступал на слушаниях в сенатской комиссии. Его назначение в зависимости от того, как пойдёт утверждение всем сенатом, похоже, состоится. Но я оговариваюсь - надо посмотреть, что произойдёт при голосовании по его кандидатуре в сенате полного состава", - сказал Рябков журналистам.
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"Мы видим в этом определенный знак того, что в Вашингтоне придают существенное значение ситуации в отношениях с Москвой. Ситуация крайне сложная, будем надеяться, что в случае утверждения его и назначения сюда Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжёлого состояния", - добавил Рябков.
По его словам, Салливан производит самое приятное впечатление.
"Очень опытный, знающий, глубокий человек. Талантливый дипломат, тем более что у него бэкграунд в юридических фирмах и разных важных звеньях предыдущих администраций США. В комплексе это уникальный опыт, который, я надеюсь, ему поможет благотворно трудиться в Москве, повторяю - если и когда он получит это назначение", - отметил замминистра.
Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ
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