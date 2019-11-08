В Китае японец получил пожизненный срок за контрабанду наркотиков

"Али, обвиняемый в контрабанде наркотиков, приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и конфискации всего личного имущества; Инму Чжомо и Моше, обвиняемые в контрабанде наркотиков, приговорены к пожизненному заключению и конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении суда.