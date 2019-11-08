В Китае японец получил пожизненный срок за контрабанду наркотиков

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Народный суд средней ступени китайского города Гуанчжоу приговорил 70-летнего бывшего члена совета японского города Айти к пожизненному тюремному заключению за контрабанду наркотиков.
В 2013 году гражданин Японии Инму Чжомо собирался отправиться домой из международного аэропорта Байюнь в Гуанчжоу с пересадкой в Шанхае. Во время проверки багажа у него было обнаружено более трех килограммов метамфетамина. Его задержали. В этом же году полиция задержала в связи с делом еще двоих человек - гражданина Гвинеи по имени Моше и гражданина Мали по имени Али.
"Али, обвиняемый в контрабанде наркотиков, приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и конфискации всего личного имущества; Инму Чжомо и Моше, обвиняемые в контрабанде наркотиков, приговорены к пожизненному заключению и конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении суда.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал приговор одной фразой. "Китайская сторона уже уведомило генконсульство Японии по поводу этого дела", - сказал он.