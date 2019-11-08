Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T14:17Z
https://ria.ru/20191108/1560721112.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ff89b7a35f37196d4bd9c000ad11e5e2.jpg
РИА Новости

В Китае японец получил пожизненный срок за контрабанду наркотиков

14:17 08.11.2019
123
© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Народный суд средней ступени китайского города Гуанчжоу приговорил 70-летнего бывшего члена совета японского города Айти к пожизненному тюремному заключению за контрабанду наркотиков.
В 2013 году гражданин Японии Инму Чжомо собирался отправиться домой из международного аэропорта Байюнь в Гуанчжоу с пересадкой в Шанхае. Во время проверки багажа у него было обнаружено более трех килограммов метамфетамина. Его задержали. В этом же году полиция задержала в связи с делом еще двоих человек - гражданина Гвинеи по имени Моше и гражданина Мали по имени Али.
Суд средней ступени города Далянь, где гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга приговорили к смертной казни и конфискации всего имущества за контрабанду наркотиков. 14 января 2019
14 января, 16:00РИА Новости
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
"Али, обвиняемый в контрабанде наркотиков, приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и конфискации всего личного имущества; Инму Чжомо и Моше, обвиняемые в контрабанде наркотиков, приговорены к пожизненному заключению и конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении суда.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал приговор одной фразой. "Китайская сторона уже уведомило генконсульство Японии по поводу этого дела", - сказал он.
601100
Обсудить 0
Гэн ШуанКитайЯпонияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Курс США на конфронтацию с Ираном деструктивен, заявила Захарова
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Астрахани осудили психиатра, госпитализировавшую пациента без оснований
Вулкан Сакурадзима
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
В Совфеде рассказали, как Россия может помочь в восстановлении Нотр-Дама
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5
Каски рабочих
В Германии прогремел взрыв на шахте
Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов
Адвокат заявил, что Светова оставили в статусе свидетеля по делу о разврате
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Белгороде проверит блогера из-за публикации картинок с Иисусом
Панорама Пекина
Китай приступил к созданию сетей 6G
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Рябков прокомментировал назначение Салливана послом США в России
Кадры взрывов в центре Бишкека
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
Мессенджеры
Минкомсвязь не поддерживает проект о блокировке пользователей мессенджеров
Оглашение приговора обвиняемым в подготовке терактов в Ярославле
В Ярославле вынесли приговор боевикам ИГ*
Пользователь с ноутбуком
МВД хочет ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в 2020 году
Австралийский доллар
Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния