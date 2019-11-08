Россия и Турция завершили третье совместное патрулирование на севере Сирии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Турция завершили третье патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, преодолев маршрут в 105 километров, сообщили в Минобороны России

"Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Дейру-Наага, преодолел маршрут протяженностью 105 километров за время около четырех часов и завершил свою работу вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах. В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.