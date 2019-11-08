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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция завершили третье совместное патрулирование на севере Сирии

14:15 08.11.2019 (обновлено: 14:21 08.11.2019)
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Турция завершили третье патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, преодолев маршрут в 105 километров, сообщили в Минобороны России.
"Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Совместный патруль, стартовавший от пункта таможенного перехода Дейру-Наага, преодолел маршрут протяженностью 105 километров за время около четырех часов и завершил свою работу вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах. В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран.
Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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