Курс США на конфронтацию с Ираном деструктивен, заявила Захарова

"Взятый Соединенными Штатами Америки курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и, если раскрывать, почему - потому что он просто недальновидный. Без участия Тегерана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, как и стабилизация ситуации в Сирии, Ираке, Афганистане и т.д.", - заявила Захарова.