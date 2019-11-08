Курс США на конфронтацию с Ираном деструктивен, заявила Захарова

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взятый США курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и недальновидным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.
"Взятый Соединенными Штатами Америки курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и, если раскрывать, почему - потому что он просто недальновидный. Без участия Тегерана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, как и стабилизация ситуации в Сирии, Ираке, Афганистане и т.д.", - заявила Захарова.