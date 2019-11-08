Слуцкий прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Варианты развития России, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, так или иначе реализуются РФ, кроме того, не стоит говорить о восстановлении статуса страны как сверхдержавы, поскольку Россия всегда была ключевым игроком в мире, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в интервью журналу The Economist Макрон рассказал, что видит три сценария развития России: возможность восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, переход на "евразийскую модель" и нахождение новой сбалансированной схемы отношений с Европой.
"Нет пророка в своем отечестве" - крылатое выражение из Библии. Но Макрон, при всем уважении, вряд ли может выступать в этом амплуа. Тем не менее, так или иначе все три его сценария уже успешно реализуются Россией. Уверен, что у нас хватит и сил, и мощи для того, чтобы справиться со всеми проблемами. Однако не стал бы здесь говорить о "восстановлении" статуса сверхдержавы. Наша страна всегда была, есть и будет ключевым мировым игроком. Нас не сломить ни санкциями, ни русофобией", - сказал Слуцкий.
Кроме того, он отметил, что Россия проводила и проводит многовекторную внешнюю политику и открыта для диалога.
"Для нас не являются взаимоисключающими евразийская модель взаимодействия или сотрудничество со странами Евросоюза. "Евразийство" по своей сути соответствует концепции "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока, родоначальником которой был великий Шарль де Голль. И в столицах Старого Света не должны забывать об этом", - добавил глава думского комитета.