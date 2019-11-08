Слуцкий прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России

"Нет пророка в своем отечестве" - крылатое выражение из Библии. Но Макрон, при всем уважении, вряд ли может выступать в этом амплуа. Тем не менее, так или иначе все три его сценария уже успешно реализуются Россией. Уверен, что у нас хватит и сил, и мощи для того, чтобы справиться со всеми проблемами. Однако не стал бы здесь говорить о "восстановлении" статуса сверхдержавы. Наша страна всегда была, есть и будет ключевым мировым игроком. Нас не сломить ни санкциями, ни русофобией", - сказал Слуцкий.