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РИА Новости

В Астрахани осудили психиатра, госпитализировавшую пациента без оснований

14:08 08.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор по статье "Халатность" врачу-психиатру Ольге Андроновой, необоснованно госпитализировавшей пациентку, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.
По его информации, 20 февраля 2016 года "скорая" привезла в больницу местную жительницу. Врачей вызвали ее дочери. Врач-психиатр, осмотревшая женщину, необоснованно поставила ей диагноз о наличии психологического заболевания и приняла решение о ее госпитализации, отметили в СК. Позже пациентку осмотрела комиссия врачей, которая патологий у нее не выявила, и женщину выписали.
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Уголовное дело было возбуждено по статье 128 УК РФ "Незаконная госпитализация". В декабре 2017 года районный суд приговорил Андронову к двум годам условно с испытательным сроком один год и лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года.
Андронова обжаловала приговор. В марте прошлого года Астраханский областной суд отменил данное решение. Позже дело вновь передали в Кировский районный суд, изменив инкриминируемую статью на 293 УК РФ "Халатность".
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"Приговором суда от 6 ноября 2019 года ей назначено 360 часов обязательных работ с лишением права занимать определенные должности 3 года. В связи с истечением срока давности от наказания она освобождена", - сказал представитель следствия. Тем не менее, по его словам, по отдельному иску суд взыскал с Андроновой в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор и решение по иску в законную силу еще не вступили.
В июне текущего года Кировский суд приговорил к двум годам колонии-поселения другого врача-психиатра, отпустившего со стационарного лечения пациента, который впоследствии убил ребенка.
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Астраханский областной судСледственный комитет РФАстраханьРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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