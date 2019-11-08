В Астрахани осудили психиатра, госпитализировавшую пациента без оснований

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор по статье "Халатность" врачу-психиатру Ольге Андроновой, необоснованно госпитализировавшей пациентку, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.

По его информации, 20 февраля 2016 года "скорая" привезла в больницу местную жительницу. Врачей вызвали ее дочери. Врач-психиатр, осмотревшая женщину, необоснованно поставила ей диагноз о наличии психологического заболевания и приняла решение о ее госпитализации, отметили в СК. Позже пациентку осмотрела комиссия врачей, которая патологий у нее не выявила, и женщину выписали.

Уголовное дело было возбуждено по статье 128 УК РФ "Незаконная госпитализация". В декабре 2017 года районный суд приговорил Андронову к двум годам условно с испытательным сроком один год и лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года.

Андронова обжаловала приговор. В марте прошлого года Астраханский областной суд отменил данное решение. Позже дело вновь передали в Кировский районный суд, изменив инкриминируемую статью на 293 УК РФ "Халатность".

"Приговором суда от 6 ноября 2019 года ей назначено 360 часов обязательных работ с лишением права занимать определенные должности 3 года. В связи с истечением срока давности от наказания она освобождена", - сказал представитель следствия. Тем не менее, по его словам, по отдельному иску суд взыскал с Андроновой в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор и решение по иску в законную силу еще не вступили.