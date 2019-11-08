Адвокат заявил, что Светова оставили в статусе свидетеля по делу о разврате

Уголовное дело касается развратных действий, подозреваемых, по его словам, пока нет.

"Ни подозрений, ни обвинений в отношении Светова не выдвинуто, он остался в статусе свидетеля", - заявил адвокат.

По его словам, допрос был "пустым": "Спрашивали о родителях, когда развелись, кто с кем живет, где учился, где работал".