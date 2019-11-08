Адвокат заявил, что Светова оставили в статусе свидетеля по делу о разврате

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следственный комитет после второго допроса оставил члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова в статусе свидетеля, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Михаил Бирюков.
Уголовное дело касается развратных действий, подозреваемых, по его словам, пока нет.
"Ни подозрений, ни обвинений в отношении Светова не выдвинуто, он остался в статусе свидетеля", - заявил адвокат.
По его словам, допрос был "пустым": "Спрашивали о родителях, когда развелись, кто с кем живет, где учился, где работал".
Следователь пообещал снова вызвать Светова "на беседу", "когда будет время", добавил защитник.
РИА Новости пока не располагает комментариями следствия.
В августе этого года Роскомнадзор внес страницу Светова в Instagram в реестр запрещенной информации. Его страница содержала фотографии, предположительно, несовершеннолетних девушек.