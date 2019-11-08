В Китае турист снял на видео самолет, летящий внутри цветного круга

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Китае турист снял на видео необычное явление — самолет, летящий внутри цветного круга, сообщает Daily Mail.
Ролик был записан пассажиром во время полета из Гуанчжоу в Пекин. На кадрах видно, что лайнер движется внутри многоцветного кольца, не вылетая за его границы.
Видеозапись попала в сеть и быстро стала вирусной, в комментариях пользователи спрашивали, не НЛО ли это.
Метеоролог Бянь Юнь объяснил, что это — оптическая иллюзия. Такой эффект возможен при преломления света. Второй самолет был лишь тенью первого — того, в котором летел турист.