В Китае турист снял на видео самолет, летящий внутри цветного круга

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Китае турист снял на видео необычное явление — самолет, летящий внутри цветного круга, В Китае турист снял на видео необычное явление — самолет, летящий внутри цветного круга, сообщает Daily Mail.

Ролик был записан пассажиром во время полета из Гуанчжоу в Пекин. На кадрах видно, что лайнер движется внутри многоцветного кольца, не вылетая за его границы.

Видеозапись попала в сеть и быстро стала вирусной, в комментариях пользователи спрашивали, не НЛО ли это.