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РИА Новости
Туризм

В Китае турист снял на видео самолет, летящий внутри цветного круга

23:58 08.11.2019
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© Weibo/Hang Lv QuanСамолет внутри радуги. Стоп-кадр видео
Самолет внутри радуги. Стоп-кадр видео
© Weibo/Hang Lv Quan
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Китае турист снял на видео необычное явление — самолет, летящий внутри цветного круга, сообщает Daily Mail.
Ролик был записан пассажиром во время полета из Гуанчжоу в Пекин. На кадрах видно, что лайнер движется внутри многоцветного кольца, не вылетая за его границы.
Видеозапись попала в сеть и быстро стала вирусной, в комментариях пользователи спрашивали, не НЛО ли это.
Метеоролог Бянь Юнь объяснил, что это — оптическая иллюзия. Такой эффект возможен при преломления света. Второй самолет был лишь тенью первого — того, в котором летел турист.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКитай
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