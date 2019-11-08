Москва видит риск полного разрушения иранской сделки

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва видит риск полного разрушения иранской ядерной сделки и призывает стороны к взвешенности, заявил замглавы МИД России Москва видит риск полного разрушения иранской ядерной сделки и призывает стороны к взвешенности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков

"Мы видим такой риск, соглашение действительно может рухнуть", - заявил он журналистам на Московской конференции по нераспространению.

"Поэтому мы призываем к сдержанности и взвешенности", - добавил он.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).