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РИА Новости

В России смогут создать суперкомпьютеры мощнее Christofari, заявил эксперт

13:49 08.11.2019 (обновлено: 16:54 08.11.2019)
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© Fotolia / vladimircaribbСуперкомпьютер
Суперкомпьютер
© Fotolia / vladimircaribb
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские нейронные процессоры, которые уже разрабатываются рядом компаний, позволят стране создать более мощные суперкомпьютеры, чем Christofari Сбербанка, заявил РИА Новости исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" Александр Семенов.
Сбербанк в пятницу объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире.
"Вне всякого сомнения создание суперкомпьютера — это прорыв для российского рынка искусственного интеллекта. Более того, в России благоприятные условия для дальнейшего развития этой технологии", - указал он.
"Сейчас несколько компаний отраслевого союза "Нейронет" разрабатывают нейронный процессор. Такие чипы позволят российским суперкомпьютерам еще выше подняться в рейтинге. Так что появление Christofari — это только начало", - считает Семенов.
Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2"). Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и так далее.
Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.
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Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Christofari достигла 6,7 PFLOPs.
Мощности суперкомпьютера будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.
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Сбербанк РоссииРоссияТехнологии
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