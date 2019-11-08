Косачев прокомментировал голосование США по резолюции против нацизма

САМАРА, 8 ноя – РИА Новости. США пытаются навязать свою волю международному сообществу, голосуя в США пытаются навязать свою волю международному сообществу, голосуя в ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовало 121 государство. Против голосовали США и Украина, 55 государств воздержались.

"США пытаются в данном случае навязать международному сообществу свою волю. Мне кажется, это не имеет такого прямого непосредственного отношения к содержанию резолюции. Им просто важно в каждом случае добиваться того, чтобы мир обустраивался так, как это нужно американцам", - сказал Косачев.

Он добавил, что Украина в данном случае "раз за разом просто демонстрирует свою несамостоятельность". "Под лозунгами незалежности и защиты своего суверенитета украинцы всеми правдами и неправдами пытаются продемонстрировать свою лояльность США… Страны, входящие в Евросоюз, при этом голосовании, как правило, воздерживаются… То, что у украинцев не хватает политического мужества или стойкости к соблазнам для того, чтобы такую компромиссную позицию занять в этом очевидном вопросе, и, тем более, то, что украинцам не хватает совести, моральных каких-то начал, чтобы поддержать эту резолюцию, у меня вызывает глубочайшие сожаления в адрес Украины", - уточнил Косачев.

По его словам, расклад голосов традиционно позволяет рассчитывать на то, что и в этом году резолюция будет принята существенным большинством членов, входящих в ООН.

Резолюция по борьбе с героизацией нацизма рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".