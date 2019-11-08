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РИА Новости

Опрос: 41% россиян чувствуют себя безопасно на улице в темное время суток

13:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНочная улица в Москве
Ночная улица в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Безопасно на улицах РФ в темное время суток чувствуют себя 41% россиян, это на 8 процентных пунктов выше, чем в 2013 году, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным исследования, в 2013 году 33% россиян заявляли, что чувствуют себя комфортно, когда находятся на улице в темное время суток, о противоположном заявили 24% опрошенных. В 2019 году безопасность ощущают 41% людей, и 31% признались в обратном. Число людей, чувствующих безопасность в светлое время суток, за 6 лет не изменилось и составило 89%.
При этом 34% опрошенных считают, что сейчас ходить по улице в одиночку стало более безопасно, чем 10-15 лет назад (в 2013 году такого мнения придерживались 22%). 28% считают, что за 10-15 лет ничего не изменилось (в 2013 так полагали 31%), и 31% уверены, что сегодня в России стало менее безопасно (в 2013 так думали 32%).
Среди тех, кто чувствует дискомфорт на улице в темное время, 10% россиян признались, что причина в отсутствии освещения, а 5% сказали, что дискомфорт связан с высоким уровнем преступности.
Опрос "ФОМнибус" проводился 2-3 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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