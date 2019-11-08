Опрос: 41% россиян чувствуют себя безопасно на улице в темное время суток

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Безопасно на улицах Безопасно на улицах РФ в темное время суток чувствуют себя 41% россиян, это на 8 процентных пунктов выше, чем в 2013 году, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ)

Согласно данным исследования, в 2013 году 33% россиян заявляли, что чувствуют себя комфортно, когда находятся на улице в темное время суток, о противоположном заявили 24% опрошенных. В 2019 году безопасность ощущают 41% людей, и 31% признались в обратном. Число людей, чувствующих безопасность в светлое время суток, за 6 лет не изменилось и составило 89%.

При этом 34% опрошенных считают, что сейчас ходить по улице в одиночку стало более безопасно, чем 10-15 лет назад (в 2013 году такого мнения придерживались 22%). 28% считают, что за 10-15 лет ничего не изменилось (в 2013 так полагали 31%), и 31% уверены, что сегодня в России стало менее безопасно (в 2013 так думали 32%).

Среди тех, кто чувствует дискомфорт на улице в темное время, 10% россиян признались, что причина в отсутствии освещения, а 5% сказали, что дискомфорт связан с высоким уровнем преступности.