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РИА Новости

Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ

13:43 08.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Службы безопасности, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу.
"Назначить Горбенко Владимира Терентьевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
7 ноября, 21:41РИА Новости
Зеленский назначил "главу СБУ по Крыму"
Также Зеленский сменил первого заместителя главы СБ Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Новым начальником стал Дмитрий Нескоромный, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства. Другим указом президент уволил с этой должности Владислава Бухарева.
Зеленский также уволил еще двух заместителей главы СБ Украины – Анатолия Дублика и Вадима Пояркова.
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Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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