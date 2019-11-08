РЖД планирует до конца года отправить в КНР первый состав с рефконтейнерами

МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". АО "РЖД Логистика" планирует отправить до конца 2019 года в Китай первый состав с рефрижераторными контейнерами, заявил в интервью агентству Sputnik гендиректор компании Вячеслав Валентик на полях 2-го Китайского международного импортного ЭКСПО.
"До конца года мы планируем протестировать первую перевозку продукции из России в Китай в рефконтейнерах. Это будет первая "холодная отправка" в Китай, мы знаем, что в ней заинтересованы как российские, так и китайские производители", заявил Валентик.
По его словам, помимо продовольствия, в холодном поезде из России в Китай будут провозиться также и промышленные товары, для транспортировки которых требуется специальный температурный режим.
"Это не обязательно будут те продукты, которые хранятся у вас в холодильнике. Возможно, мы повезем этим поездом и электронику, для хранения которой требуется определенная температура", - добавил он.