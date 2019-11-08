РЖД планирует до конца года отправить в КНР первый состав с рефконтейнерами

МОСКВА, 8 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . АО "РЖД Логистика" планирует отправить до конца 2019 года в Китай первый состав с рефрижераторными контейнерами, заявил в интервью агентству Sputnik гендиректор компании Вячеслав Валентик на полях 2-го Китайского международного импортного ЭКСПО.

"До конца года мы планируем протестировать первую перевозку продукции из России в Китай в рефконтейнерах. Это будет первая "холодная отправка" в Китай, мы знаем, что в ней заинтересованы как российские, так и китайские производители", заявил Валентик.

По его словам, помимо продовольствия, в холодном поезде из России в Китай будут провозиться также и промышленные товары, для транспортировки которых требуется специальный температурный режим.