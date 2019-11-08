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РИА Новости

Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС на следующей неделе

13:42 08.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС на следующей неделе, заявили РИА Новости во фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте ФРГ.
"Законопроект (о поправках к газовой директиве ЕС - ред.) будет рассмотрен на следующей неделе. Точной даты пока нет, предварительно она появится в начале недели", - заявили в бюро фракции.
Бундестагу в ночь на пятницу не хватило голосов для принятия поправок к газовой директиве ЕС, перед голосованием партия "Альтернатива для Германии" выразила сомнение в наличии кворума и запросила поименного голосования. В ходе поименного голосования выяснилось, что проголосовали только 133 парламентария при необходимых 355 голосах.
Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС, по четырем основаниям: если первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, если трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения) или если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.
Правила не будут распространяться на "Северный поток 1", поскольку труба была проложена до 23 мая 2019 года. По "Северному потоку 2" новые меры будут применяться к завершающей части трубопровода, протяженностью в 12 морских миль (необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа по нему были разные компании).
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Бундестаг ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
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