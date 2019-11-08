Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2" , сообщается в твиттере регулятора.

"Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов. — Прим. ред.) за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов", — говорится в сообщении.

Ранее польский антимонопольный орган заявил, что этот штраф будет самым большим в его истории.

Оштрафовал ли UOKiK других участников газового проекта, не уточняется.

"Мы опротестуем это решение немедленно", — заявили РИА Новости в Engie.

UOKiK предъявил обвинения "Газпрому" и пяти его европейским партнерам (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в мае. Дело касалось нарушений антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.