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РИА Новости

Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"

13:40 08.11.2019 (обновлено: 19:33 08.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
"Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов. — Прим. ред.) за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов", — говорится в сообщении.
Ранее польский антимонопольный орган заявил, что этот штраф будет самым большим в его истории.
Оштрафовал ли UOKiK других участников газового проекта, не уточняется.
"Мы опротестуем это решение немедленно", — заявили РИА Новости в Engie.
UOKiK предъявил обвинения "Газпрому" и пяти его европейским партнерам (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в мае. Дело касалось нарушений антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока — 2".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Изначально "Газпром" и его партнеры планировали создать совместное предприятие, но не смогли получить одобрение UOKiK. Таким образом, российский концерн остался владельцем 100 процентов в компании-операторе Nord Stream 2 AG, а европейские фирмы обязались профинансировать проект наполовину — по 950 миллионов евро каждая. Другую половину — 4,75 миллиарда евро — дает "Газпром".
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ENGIEСеверный поток — 2ПольшаЭкономика
Популярные комментарии
Польше не штраф время накладывать, а в штаны...
8 ноября, 14:06
llaitman
252301002
С таким же успехом поляки могут оштрафовать Балтийское море за то, что оно не спросило разрешение у Польши на прокладку труб в своих водах.
8 ноября, 13:49
АНАлекс Нил
245341003
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