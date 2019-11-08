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РИА Новости

Во Франции прокомментировали обнаружение останков соратника Наполеона

13:39 08.11.2019 (обновлено: 13:42 08.11.2019)
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© Фото : ИА РАНПредположительная могила бригадного генерала
Предположительная могила бригадного генерала
© Фото : ИА РАН
Предположительная могила бригадного генерала. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк выразила слова признательности российским ученым, совместно с французскими коллегами участвовавшими в обнаружении в Смоленске останков соратника Наполеона генерала Гюдена.
Выступая в пятницу в Москве на заседании президиума Российской академии наук, Брешиньяк отметила, что Россия и Франция уделяют большое внимание сохранению культурного и исторического наследия.
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен Сезар Шарль-Этьен Гюден
7 ноября, 12:02РИА Новости
Экспертиза подтвердила, что в Смоленске нашли останки соратника Наполеона
"Что особенно важно и вызывает особое чувство - это те раскопки в Смоленское, где были найдены останки французского генерала Шарля-Этьена Гюдена, погибшего в наполеоновскую кампанию", - сказала Брешиньяк.
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они действительно принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.
Россия готова будет передать Франции останки генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 ноября, 15:23РИА Новости
Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона, заявил Песков
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Отечественная война (1812)ФранцияСмоленскРоссияОбщество
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