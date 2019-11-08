Во Франции прокомментировали обнаружение останков соратника Наполеона

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк выразила слова признательности российским ученым, совместно с французскими коллегами участвовавшими в обнаружении в Почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк выразила слова признательности российским ученым, совместно с французскими коллегами участвовавшими в обнаружении в Смоленске останков соратника Наполеона генерала Гюдена.

Выступая в пятницу в Москве на заседании президиума Российской академии наук, Брешиньяк отметила, что Россия и Франция уделяют большое внимание сохранению культурного и исторического наследия.

"Что особенно важно и вызывает особое чувство - это те раскопки в Смоленское, где были найдены останки французского генерала Шарля-Этьена Гюдена, погибшего в наполеоновскую кампанию", - сказала Брешиньяк.

Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они действительно принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона - генералу Сезару Шарлю-Этьену Гюдену.

Россия готова будет передать Франции останки генерала Гюдена, если французская сторона этого захочет, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.