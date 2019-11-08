Суперкомпьютер позволит Сбербанку предложить новые услуги, заявил эксперт

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суперкомпьютер позволит Суперкомпьютер позволит Сбербанку оказывать клиентам концептуально новые услуги, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Сбербанк в пятницу объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире.

"Такой компьютер позволит Сбербанку проводить огромный объем сложных вычислений и обработку большого количества пользовательских данных в реальном времени. Это позволит оказывать пользователям концептуально новые услуги и сервисы", - сказал эксперт.

Он напомнил, что сотрудничество Сбербанка и Nvidia , а суперкомпьютер они создали совместно, началось много лет назад.

"Nvidia в свою очередь лидер в области вычислений для искусственного интеллекта. Ее вычислительная архитектура стоит почти на всех суперкомпьютерах, с 1 по 30 место. Этими темпами Сбербанк может претендовать на создание одного из самых мощнейших суперкомпьютеров мира", - полагает Щельцин.

Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2"). Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и так далее.

Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.

Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Christofari достигла 6,7 PFLOPs.