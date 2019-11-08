Китай приступил к созданию сетей 6G

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китай на этой неделе официально приступил к исследованиям и разработкам в области создания сетей шестого поколения, для этих целей были сформированы две специальные рабочие группы экспертов и представителей профильных ведомств, говорится в заявлении на сайте министерства науки и техники КНР.

Коммерческое использование сетей пятого поколения началось в КНР с 1 ноября, лицензии на коммерческое использование 5G есть у основных сотовых операторов страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также у Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.

Министерство науки и техники страны 6 ноября провело специальное собрание совместно с министерством образования, министерством промышленности и информатизации, комитетом по реформам и развитию и китайской академией наук для обсуждения вопросов, связанных с началом работ по созданию технологий 6G.

"В ходе встречи было объявлено о создании рабочей группы по продвижению китайских разработок в области 6G и общей группы экспертов. В состав первой группы вошли представители профильных государственных ведомств, которые будут отвечать за реализацию работ по созданию соответствующих технологий", - говорится в сообщении.

В общую группу вошли 37 экспертов из научно-исследовательских институтов и различных предприятий, они ответственны за исследования, предложения и техническое обоснование, также их консультации будут учитываться при принятии важных решений.

"Создание рабочей группы по продвижению исследований и разработок сетей 6G и общей группы экспертов знаменует собой официальное начало работ по созданию технологий связи шестого поколения в Китае", - сообщили на сайте.