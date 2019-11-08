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РИА Новости

Китай приступил к созданию сетей 6G

13:32 08.11.2019
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкПанорама Пекина
Панорама Пекина
© РИА Новости / Александр Макаров
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Панорама Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китай на этой неделе официально приступил к исследованиям и разработкам в области создания сетей шестого поколения, для этих целей были сформированы две специальные рабочие группы экспертов и представителей профильных ведомств, говорится в заявлении на сайте министерства науки и техники КНР.
Коммерческое использование сетей пятого поколения началось в КНР с 1 ноября, лицензии на коммерческое использование 5G есть у основных сотовых операторов страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также у Медиакорпорации Китая, в которую входят Международное радио Китая, Центральное телевидение Китая и Центральное народное радио.
Министерство науки и техники страны 6 ноября провело специальное собрание совместно с министерством образования, министерством промышленности и информатизации, комитетом по реформам и развитию и китайской академией наук для обсуждения вопросов, связанных с началом работ по созданию технологий 6G.
"В ходе встречи было объявлено о создании рабочей группы по продвижению китайских разработок в области 6G и общей группы экспертов. В состав первой группы вошли представители профильных государственных ведомств, которые будут отвечать за реализацию работ по созданию соответствующих технологий", - говорится в сообщении.
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В общую группу вошли 37 экспертов из научно-исследовательских институтов и различных предприятий, они ответственны за исследования, предложения и техническое обоснование, также их консультации будут учитываться при принятии важных решений.
"Создание рабочей группы по продвижению исследований и разработок сетей 6G и общей группы экспертов знаменует собой официальное начало работ по созданию технологий связи шестого поколения в Китае", - сообщили на сайте.
В конце сентября глава отдела промышленного и делового сотрудничества исследовательского института крупнейшего в мире мобильного оператора China Mobile Ян Гуан сообщил, что китайские специалисты уже приступили к исследованиям технологий связи 6G, однако четкого представления об их направлении и возможном применении пока нет.
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5GКитайТехнологии
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