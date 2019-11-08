Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суперкомпьютер Сбербанка позволит создать новые сервисы идентификации клиентов, в том числе по видеоизображению, прокомментировал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Сбербанк в пятницу объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире.
"Наличие суперкомпьютера у Сбербанка позволит, помимо прочего, оперативно развернуть качественные сервисы, связанные с идентификацией клиентов, в том числе по видеоизображению", - ожидает эксперт.
Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2"). Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и так далее.
Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.
Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Christofari достигла 6,7 PFLOPs.
Мощности суперкомпьютера будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.