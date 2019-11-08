Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка

Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2"). Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и так далее.