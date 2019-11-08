Песков призвал дождаться окончания работы над законом о СМИ-иноагентах

"Законопроект, насколько я понимаю, будет еще дорабатываться, это первое, работа будет продолжена. А второе - согласитесь, в последнее время достаточно часто возникают опасения относительно правоприменения тех или иных законов, и впоследствии многие из опасений не находят своего подтверждения. Поэтому давайте не будем делать какие-то, скажем так, эвентуальные, что называется, ужастики. Просто дождемся, когда будет завершена работа над этим законопроектом", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле злоупотреблений, так как, как мнению журналиста, в законопроекте не прописаны исключения для журналистов зарубежных СМИ, иностранных консультантов, блогеров.