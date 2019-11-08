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РИА Новости

Песков призвал дождаться окончания работы над законом о СМИ-иноагентах

13:25 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться окончания работы над законопроектом о СМИ-иноагентах и не поддаваться опасениям, которые зачастую не находят подтверждений.
Иностранные СМИ, признанные в России иноагентами, обяжут создавать в России юрлица, которые будут работать по правилам российского законодательства, закон может быть принят до конца года, заявил журналистам в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Он отметил, что соответствующие поправки сенаторы направляют в Госдуму, которая в настоящее время рассматривает законопроекты об ответственности лиц, распространяющих информацию в РФ.
"Законопроект, насколько я понимаю, будет еще дорабатываться, это первое, работа будет продолжена. А второе - согласитесь, в последнее время достаточно часто возникают опасения относительно правоприменения тех или иных законов, и впоследствии многие из опасений не находят своего подтверждения. Поэтому давайте не будем делать какие-то, скажем так, эвентуальные, что называется, ужастики. Просто дождемся, когда будет завершена работа над этим законопроектом", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле злоупотреблений, так как, как мнению журналиста, в законопроекте не прописаны исключения для журналистов зарубежных СМИ, иностранных консультантов, блогеров.
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