Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T13:24Z
https://ria.ru/20191108/1560717317.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156070/80/1560708042_0:110:2947:1769_1036x0_80_0_0_1f3494d65405e6338073758b4bcd45c5.jpg
РИА Новости

Переговоры Пхеньяна и Сеула надо поощрять, заявил Лавров

13:24 08.11.2019
59
 / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Московской конференции по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Параллельно с усилиями по возобновлению консультаций США и КНДР следует поощрять процесс переговоров между Северной и Южной Кореей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару лет назад – трек контактов между севером и югом Корейского полуострова, незаслуженно задвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот процесс идет. Ведь были достигнуты неплохие договоренности – о пилотном возобновлении железнодорожного сообщения и многое другое. Мы готовы были помогать, учитывая наличие трехсторонних инфраструктурных проектов с участием двух Корей и России. Поэтому я бы как дополнительный элемент задачи стабилизации денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил бы важность межкорейских отношений", - сказал министр на Московской конференции по нераспространению.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
31 октября, 12:44РИА Новости
Российский посол считает, что КНДР нужен позитивный сигнал со стороны США
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
22 октября, 23:10РИА Новости
США призвали КНДР вернуться за стол переговоров
000000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Россия
Сергей ЛавровЮжная КореяКНДРООНВ мире
Рекомендуем
Сергей Лавров
Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском полуострове
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018
Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между Северной и Южной Кореей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому полуострову
Здание Министерства иностранных дел РФ
Быстро разработать замену СВПД не удастся, заявили в МИД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия рассчитывает на возобновление диалога по Корейскому полуострову
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
СВПД не утратил своей значимости, несмотря на действия США, заявил Лавров
В районе поселка Петровское
В ДНР подтвердили готовность к отводу сил в районе Петровского 9 ноября
Сотрудник таможенной службы РФ на контрольно-пропускном пункте
Средства на инфраструктуру на границе с Казахстаном выделили, заявил Песков
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров: начинать с запретов на ядерные испытания на Ближнем Востоке не надо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению
Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного моратория на РСМД
Люди в парке
Мордовия вошла в десятку регионов по популярности здорового образа жизни
Мессенджеры
Минкомсвязь не поддерживает проект о блокировке пользователей мессенджеров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал дождаться окончания работы над законом о СМИ-иноагентах
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД призвали всех участников СВПД, в том числе Иран, к сдержанности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния