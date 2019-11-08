Переговоры Пхеньяна и Сеула надо поощрять, заявил Лавров

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Параллельно с усилиями по возобновлению консультаций США и КНДР следует поощрять процесс переговоров между Северной и Южной Кореей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару лет назад – трек контактов между севером и югом Корейского полуострова, незаслуженно задвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот процесс идет. Ведь были достигнуты неплохие договоренности – о пилотном возобновлении железнодорожного сообщения и многое другое. Мы готовы были помогать, учитывая наличие трехсторонних инфраструктурных проектов с участием двух Корей и России. Поэтому я бы как дополнительный элемент задачи стабилизации денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил бы важность межкорейских отношений", - сказал министр на Московской конференции по нераспространению.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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