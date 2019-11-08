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РИА Новости

Греф рассказал о главной задаче альянса по искусственному интеллекту

13:20 08.11.2019 (обновлено: 13:44 08.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф выступает на конференции по искусственному интеллекту AIJ Москва
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф выступает на конференции по искусственному интеллекту AIJ Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главными задачами создаваемого в России альянса по искусственному интеллекту станут развитие технологии и популяризация ее в общество, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Ранее в пятницу глава Сбербанка сообщил, что "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. По его словам, этот проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.
"Самое главное - я бы так сформулировал нашу задачу - быть драйверами развития искусственного интеллекта, сделать эту тему очень модной в стране", - сказал Греф журналистам в кулуарах конференции AI Journey.
Он также рассказал, что соглашение о создании альянса по развитию ИИ планируется подписать 9 ноября.
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Как сообщил Греф в пятницу, выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту – Al Journey, куратором проекта выступит Минэкономразвития РФ.
В свою очередь, представитель РФПИ сообщил РИА Новости, что роль фонда в альянсе будет состоять не только в привлечении инвестиций в перспективные компании в сфере ИИ (сейчас фонд уже привлек от своих международных партнеров 2 миллиарда долларов для инвестиций в российские ИИ-компании), но также выводе перспективных российских ИИ-компаний на зарубежные рынки для создания российских глобальных лидеров в этой сфере.
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ГазпромСбербанк РоссииГазпром нефтьГерман ГрефМоскваРоссияЭкономика
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