Греф рассказал о главной задаче альянса по искусственному интеллекту

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главными задачами создаваемого в России альянса по искусственному интеллекту станут развитие технологии и популяризация ее в общество, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее в пятницу глава Сбербанка сообщил, что "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. По его словам, этот проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.

"Самое главное - я бы так сформулировал нашу задачу - быть драйверами развития искусственного интеллекта, сделать эту тему очень модной в стране", - сказал Греф журналистам в кулуарах конференции AI Journey.

Он также рассказал, что соглашение о создании альянса по развитию ИИ планируется подписать 9 ноября.

Как сообщил Греф в пятницу, выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту – Al Journey, куратором проекта выступит Минэкономразвития РФ.