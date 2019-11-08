Греф рассказал о главной задаче альянса по искусственному интеллекту

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главными задачами создаваемого в России альянса по искусственному интеллекту станут развитие технологии и популяризация ее в общество, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Ранее в пятницу глава Сбербанка сообщил, что "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. По его словам, этот проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.
"Самое главное - я бы так сформулировал нашу задачу - быть драйверами развития искусственного интеллекта, сделать эту тему очень модной в стране", - сказал Греф журналистам в кулуарах конференции AI Journey.
Он также рассказал, что соглашение о создании альянса по развитию ИИ планируется подписать 9 ноября.
Как сообщил Греф в пятницу, выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту – Al Journey, куратором проекта выступит Минэкономразвития РФ.
В свою очередь, представитель РФПИ сообщил РИА Новости, что роль фонда в альянсе будет состоять не только в привлечении инвестиций в перспективные компании в сфере ИИ (сейчас фонд уже привлек от своих международных партнеров 2 миллиарда долларов для инвестиций в российские ИИ-компании), но также выводе перспективных российских ИИ-компаний на зарубежные рынки для создания российских глобальных лидеров в этой сфере.