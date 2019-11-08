Адвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит иск певицы Лолиты Милявской о признании фиктивным ее брака с теннисистом Дмитрием Ивановым, рассказал РИА Новости адвокат артистки Сергей Жорин.
"Суд (мировой судебный участок №387. — Прим. ред.) принял наше встречное исковое заявление и доказательства и удовлетворил ходатайство о передаче дела в Басманный суд", — сказал он.
В беседе с "РЕН ТВ" Жорин добавил, что представил суду доказательства против Иванова: по его словам, тот во время брака с Лолитой вел совместное хозяйство с другой женщиной, а кроме того, имел корыстные цели, вступая в брак с певицей.
О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.
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