Адвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем

Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым во время премьеры спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москвы рассмотрит иск певицы Басманный суд Москвы рассмотрит иск певицы Лолиты Милявской о признании фиктивным ее брака с теннисистом Дмитрием Ивановым, рассказал РИА Новости адвокат артистки Сергей Жорин.

"Суд (мировой судебный участок №387. — Прим. ред.) принял наше встречное исковое заявление и доказательства и удовлетворил ходатайство о передаче дела в Басманный суд", — сказал он.

В беседе с " РЕН ТВ " Жорин добавил, что представил суду доказательства против Иванова: по его словам, тот во время брака с Лолитой вел совместное хозяйство с другой женщиной, а кроме того, имел корыстные цели, вступая в брак с певицей.

О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.