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РИА Новости
Культура

Адвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем

13:20 08.11.2019 (обновлено: 14:38 08.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым во время премьеры спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым во время премьеры спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит иск певицы Лолиты Милявской о признании фиктивным ее брака с теннисистом Дмитрием Ивановым, рассказал РИА Новости адвокат артистки Сергей Жорин.
"Суд (мировой судебный участок №387. — Прим. ред.) принял наше встречное исковое заявление и доказательства и удовлетворил ходатайство о передаче дела в Басманный суд", — сказал он.
В беседе с "РЕН ТВ" Жорин добавил, что представил суду доказательства против Иванова: по его словам, тот во время брака с Лолитой вел совместное хозяйство с другой женщиной, а кроме того, имел корыстные цели, вступая в брак с певицей.
О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.
Четвертая Реальная премия MUSICBOX 2016
4 ноября, 13:59Культура
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
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КультураШоу-бизнесСергей ЖоринЛолита МилявскаяБасманный суд г. Москвы
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