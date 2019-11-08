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РИА Новости

Для льготников планируют ввести скидки на железнодорожные перевозки в Крым

13:20 08.11.2019 (обновлено: 13:35 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновВокзал в Симферополе
Вокзал в Симферополе
© РИА Новости / Максим Блинов
Вокзал в Симферополе . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" ведет переговоры о введении системы скидок для льготных категорий граждан на проезд поездом в Крым и обратно, сообщил гендиректор компании Александр Ганов.
Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс" сообщили РИА Новости о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года.
"Да, мы планируем открыть все льготные категории. Проводим сейчас дополнительную работу с рядом государственных ведомств для того, чтобы расширить этот круг. Надеюсь, что все успешно получится, и все категории льготников, которые на сегодня имеют право на территории России ездить со скидками либо бесплатно… это будет происходить и у нас", - сказал Ганов в эфире радио "Крым".
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первый поезд из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
Вчера, 13:06РИА Новости
Билеты на поезд в Крым можно оплатить картой системы "Мир"
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта.
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