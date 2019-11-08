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РИА Новости

В Германии прогремел взрыв на шахте

13:16 08.11.2019 (обновлено: 13:45 08.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА/БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Около 35 человек оказались заблокированы в результате взрыва на шахте в Тойчентале, расположенном в немецкой земле Саксония-Анхальт, в результате ЧП могли пострадать два человека, сообщает местное издание Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.
"На шахте в Тойчентале, по предварительным данным, произошел хлопок под землей. Два человека пострадали, остальные находятся в безопасности под землей", - сообщило управление полиции города Галле.
Представитель полиции сообщила изданию, что информация о происшествии поступила в 9.03 по местному времени (11.03 мск). Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, другой отделался легкими ранениями, оба госпитализированы. Остальные горняки находятся на глубине около 700 метров, с ним есть связь, они обеспечены запасами кислорода.
На место прибыли сотрудники спасательной службы.
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Саксония-АнхальтМоскваБерлин (город)ГерманияВ мире
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