В Германии прогремел взрыв на шахте

"На шахте в Тойчентале, по предварительным данным, произошел хлопок под землей. Два человека пострадали, остальные находятся в безопасности под землей", - сообщило управление полиции города Галле.

Представитель полиции сообщила изданию, что информация о происшествии поступила в 9.03 по местному времени (11.03 мск). Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, другой отделался легкими ранениями, оба госпитализированы. Остальные горняки находятся на глубине около 700 метров, с ним есть связь, они обеспечены запасами кислорода.