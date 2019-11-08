В Германии прогремел взрыв на шахте

МОСКВА/БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Около 35 человек оказались заблокированы в результате взрыва на шахте в Тойчентале, расположенном в немецкой земле Саксония-Анхальт, в результате ЧП могли пострадать два человека, сообщает местное издание Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию.
"На шахте в Тойчентале, по предварительным данным, произошел хлопок под землей. Два человека пострадали, остальные находятся в безопасности под землей", - сообщило управление полиции города Галле.
Представитель полиции сообщила изданию, что информация о происшествии поступила в 9.03 по местному времени (11.03 мск). Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, другой отделался легкими ранениями, оба госпитализированы. Остальные горняки находятся на глубине около 700 метров, с ним есть связь, они обеспечены запасами кислорода.
На место прибыли сотрудники спасательной службы.
Grubenunglück in #Deutschland: Bis zu 30 Personen in #Teutschenthal bei #Halle unter Tage eingeschlossen. https://t.co/udY4LkGEXq— SRF News (@srfnews) November 8, 2019