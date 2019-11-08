В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Если ядерная сделка не будет выполняться ее европейскими участниками, Иран выйдет из соглашения, сообщил РИА Новости замглавы МИД Ирана Если ядерная сделка не будет выполняться ее европейскими участниками, Иран выйдет из соглашения, сообщил РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

"Конечно, так и будет", - сказал Аракчи, отвечая на вопрос, выйдет ли Иран из ядерной сделки, если Европа продолжит не выполнять свои обязательства в рамках сделки.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).