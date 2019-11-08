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РИА Новости

В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки

13:14 08.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Если ядерная сделка не будет выполняться ее европейскими участниками, Иран выйдет из соглашения, сообщил РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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"Конечно, так и будет", - сказал Аракчи, отвечая на вопрос, выйдет ли Иран из ядерной сделки, если Европа продолжит не выполнять свои обязательства в рамках сделки.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиМИД ИранаЕвросоюзИранВ мире
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