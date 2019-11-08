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РИА Новости

Премьер Киргизии поручил провести расследование причин взрывов в Бишкеке

13:13 08.11.2019 (обновлено: 14:13 08.11.2019)
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев. Архивное фото
БИШКЕК, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование причин взрывов в кафе в центре Бишкека, в результате которых, по предварительным данным кабмина, один человек погиб и 13 пострадали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.
Три взрыва прогремели в точке быстрого питания "Антошка" в столице Киргизии на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв, через некоторое время - еще два. Начался сильный пожар, через полчаса он был потушен. На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.
"Глава правительства поручил соответствующим государственным органам провести тщательное расследование причин произошедшего взрыва и последующего возгорания точки быстрого питания на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик", - заявили в пресс-службе правительства.
По данным кабмина, премьер также поручил министерству здравоохранения принять меры по оказанию необходимой медицинской помощи и лечения пострадавшим.
Взрывы в центре Бишкека
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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© Sputnik

После этого в кафе начался пожар.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Один человек погиб и 13 пострадали.

На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

Автомобили милиции в Бишкеке
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Три взрыва прогремели в кафе в Бишкеке
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанк

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

Сотрудники МЧС возле кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке, где произошли три взрыва и пожар
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

Сотрудник МЧС Киргизии
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Очевидцы рассказали, что сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время — еще два.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
2 из 8

После этого в кафе начался пожар.

© Sputnik
3 из 8

Один человек погиб и 13 пострадали.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
4 из 8

Погибшая работала в кафе, она скончалась на месте от ожогов.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Троих детей после осмотра в городской больнице врачи отпустили на амбулаторное лечение.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Девять пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Перейти в фотобанк
7 из 8

По предварительным данным, в кафе взорвались газовые баллоны.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Премьер Киргизии поручил провести тщательное расследование случившегося.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали 13 человек, в том числе трое детей, один человек скончался на месте. Ранее директор центра экстренной помощи Бишкека заявлял о 15 пострадавших.
"Трое детей доставлены по линии скорой медицинской помощи в городскую детскую больницу скорой медицинской помощи, после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение. Девять человек доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. По их состоянию будет дана дополнительная информация", - заявили в кабмине.
На месте взрыва в Бишкеке. 8 ноября 2019
Вчера, 12:49Радио Sputnik
Взрывы в центре Бишкека: один человек погиб, более 10 пострадали
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Взрывы в центре БишкекаМухаммедкалый АбылгазиевБишкекКиргизияВ мире
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