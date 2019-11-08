Премьер Киргизии поручил провести расследование причин взрывов в Бишкеке

БИШКЕК, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование причин взрывов в кафе в центре Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательное расследование причин взрывов в кафе в центре Бишкека , в результате которых, по предварительным данным кабмина, один человек погиб и 13 пострадали, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе правительства республики.

Три взрыва прогремели в точке быстрого питания "Антошка" в столице Киргизии на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, вначале прогремел первый взрыв, через некоторое время - еще два. Начался сильный пожар, через полчаса он был потушен. На месте работают спасатели и врачи скорой помощи.

"Глава правительства поручил соответствующим государственным органам провести тщательное расследование причин произошедшего взрыва и последующего возгорания точки быстрого питания на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик", - заявили в пресс-службе правительства.

По данным кабмина, премьер также поручил министерству здравоохранения принять меры по оказанию необходимой медицинской помощи и лечения пострадавшим.

Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали 13 человек, в том числе трое детей, один человек скончался на месте. Ранее директор центра экстренной помощи Бишкека заявлял о 15 пострадавших.