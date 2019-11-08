Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

Фонд, который лопнул. Дональд Трамп закончил с благотворительностью Ему-то теперь что. Пусть говорят все что угодно. Тем более о нем и так говорят все что угодно. Главное, что за руку его уже никто не поймает. По крайней мере, в этом фонде. Другое дело, что… другое дело тоже будет. И еще одно. И еще.