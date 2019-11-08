Песков переадресовал вопрос о возможности штрафа Путина судебным органам

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, вопрос теоретической возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должны решать представители судебного сообщества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это вам нужно обращаться в судебные органы или читать законы. У президента есть определенный иммунитет, в остальном, наверное, это нужно проработать юридически даже не столько мне, сколько представителем судебного сообщества. Вопрос не ко мне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли в России оштрафовать главу государства по примеру ситуации с президентом США Дональдом Трампом.
Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг постановил, что Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирование иска штата против благотворительных организаций президента США. Американский лидер, комментируя это решение, заявил, что его атакуют за его благотворительность.
Офис генпрокурора штата Нью-Йорк требовал от фонда 2,8 миллиона долларов, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели. Однако передача штабу средств, изначально собранных на благотворительность, была нарушением закона, счел суд. Формально Трампа признали виновным в "нарушении обязанностей попечителя" фонда.
19 декабря 2018, 17:36Радио SputnikФонд, который лопнул. Дональд Трамп закончил с благотворительностьюЕму-то теперь что. Пусть говорят все что угодно. Тем более о нем и так говорят все что угодно. Главное, что за руку его уже никто не поймает. По крайней мере, в этом фонде. Другое дело, что… другое дело тоже будет. И еще одно. И еще.
До этого стороны пришли к соглашению об урегулировании дела без проведения процесса, а выплату компенсаций оставили на усмотрение судьи. Трамп неоднократно обвинял власти Нью-Йорка в политической предвзятости и заявлял, что намерен выиграть дело.