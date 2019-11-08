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РИА Новости

Билеты на поезд в Крым можно оплатить картой системы "Мир"

13:06 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Эмиссия карт национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Билеты на поезд в Крым и обратно можно оплатить банковской картой системы "Мир", сообщил генеральный директор компании-оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
Ранее в компании "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок, сообщили РИА Новости о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года.
"Безусловно, конечно", - сказал Ганов в эфире радио "Крым", отвечая на вопрос, можно ли будет расплатиться за билеты картой системы "Мир".
Он также прокомментировал сбои на сайте компании, отметив, что проводятся технические настройки, и ситуация вскоре наладится.
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути из Петербурга составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первый поезд из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации
Вчера, 13:04Радио Sputnik
Купившая билет на поезд в Крым сенатор рассказала о процедуре продаж
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906 рублей.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив уже открыта.
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Крымский мосткарта МирКрымОбщество
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