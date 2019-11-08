В Петербурге организовали проверку после отравления сотрудников "Ленты"

"Проводится проверка, вместе с сотрудниками прокуратуры работают специалисты контролирующих органов, Роспотребнадзора, центра эпидемиологии. По ее результатам должно быть вынесено решение о наличии состава нарушений и так далее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городского надзорного ведомства.

"Первоначальная версия о том, что источником инфекции могли стать блюда из курицы, входившие в меню столовой 1 ноября 2019 года, не подтвердилась. Совместная проверка Роспотребнадзора, "Ленты" и поставщика курятины ООО "Серволюкс Восток" установила, что птица источником заражения не является", - уточнили в пресс-центре "Ленты".