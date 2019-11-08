В Петербурге организовали проверку после отравления сотрудников "Ленты"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала совместную проверку с контролирующими органами из-за отравления сотрудников центрального офиса торговой сети "Лента" после посещения корпоративной столовой.
"Проводится проверка, вместе с сотрудниками прокуратуры работают специалисты контролирующих органов, Роспотребнадзора, центра эпидемиологии. По ее результатам должно быть вынесено решение о наличии состава нарушений и так далее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городского надзорного ведомства.
По информации торговой сети "Лента", по данным на 7 ноября, зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса компании с жалобами на симптомы инфекционного заболевания, из них госпитализированы более 30 человек. Компания пока не получила результаты лабораторных испытаний об источнике и причинах заражения, которые проводил Роспотребнадзор.
"Первоначальная версия о том, что источником инфекции могли стать блюда из курицы, входившие в меню столовой 1 ноября 2019 года, не подтвердилась. Совместная проверка Роспотребнадзора, "Ленты" и поставщика курятины ООО "Серволюкс Восток" установила, что птица источником заражения не является", - уточнили в пресс-центре "Ленты".
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил деятельность столовой офиса "Ленты", после посещения которой сотрудники центрального офиса стали жаловаться на недомогание, для проведения расследования и устранения выявленных нарушений.