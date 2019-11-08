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РИА Новости

В России придумали, как создавать стрелковое оружие в два раза быстрее

13:04 08.11.2019 (обновлено: 14:53 08.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПистолет
Пистолет
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пистолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. ЦНИИТОЧМАШ (входит в "Ростех") ввел в эксплуатацию суперкомпьютер "Центр", который позволит создавать и испытывать стрелковое оружие в цифре. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Комплекс, разработанный по заказу Минпромторга, предназначен для физико-математического моделирования натурных испытаний стрелкового оружия и боеприпасов. Его мощность составляет более 50 триллионов операций в секунду, что относит его к категории суперкомпьютеров", — говорится в сообщении.
Как пояснил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, при проектировании оружия и боеприпасов с помощью "Центра" в модель натурных испытаний можно включать топографические особенности полигона, влияние факторов окружающей среды и различий в конструкциях мишеней.
"Например, суперкомпьютер может смоделировать полет пули на любой высоте с учетом угловой скорости вращения. Для того чтобы провести такие испытания в реальности, потребовалась бы настоящая экспедиция в горы — с оружием, боеприпасами, оборудованием и специалистами. Использование суперкомпьютерных технологий позволит, по нашим оценкам, сократить сроки разработки новых видов стрелкового оружия и боеприпасов на 50 процентов", — сказал он.
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В состав суперкомпьютерного комплекса входят более 20 модулей программного обеспечения, в том числе внутренней баллистики (включая моделирование собственных колебаний ствола), внешней баллистики, процессов воздействия пули на средства защиты, отстрела на ресурс и функционирования оружия в условиях воздействия пыли и воды, модуль трехмерной модели полигона, а также объединяющий их интерфейс.
Возможности комплекса можно расширять за счет подключения новых модулей, а открытая архитектура позволяет модернизировать комплекс без потери функциональности и работоспособности.
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РостехМинистерство промышленности и торговли РФЦНИИТОЧМАШСергей АбрамовРоссияБезопасность
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