В Мособлдуме предложили отмечать День победы над ордой хана Девлет Гирея

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы предложили ввести новый праздник воинской славы и назначить его на 2 августа, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты регионального парламента обсудили законодательную инициативу сделать 2 августа Днем победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях", - говорится в сообщении.

Обоснованием для такого решения может послужить значимость Молодинской битвы в контексте русской истории, также установление памятной даты важно для Московской области, где проходило сражение, уточняет пресс-служба.

"Установление дня воинской славы, посвященного Молодинской битве, будет способствовать укреплению патриотизма, повышению уровня информированности граждан России об исторических и общественно-политических событиях, имеющих ключевой значение в становлении российского государства. По итогам общественных слушаний законодательную инициативу участники поддержали единогласно, ранее положительное заключение мы получили и от Совета законодателей", - заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.