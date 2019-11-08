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РИА Новости

В Мособлдуме предложили отмечать День победы над ордой хана Девлет Гирея

13:01 08.11.2019
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© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы
© Фото : Партия «Единая Россия».
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы предложили ввести новый праздник воинской славы и назначить его на 2 августа, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Депутаты регионального парламента обсудили законодательную инициативу сделать 2 августа Днем победы русского войска над ордой хана Девлет Гирея в битве при Молодях", - говорится в сообщении.
Обоснованием для такого решения может послужить значимость Молодинской битвы в контексте русской истории, также установление памятной даты важно для Московской области, где проходило сражение, уточняет пресс-служба.
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"Установление дня воинской славы, посвященного Молодинской битве, будет способствовать укреплению патриотизма, повышению уровня информированности граждан России об исторических и общественно-политических событиях, имеющих ключевой значение в становлении российского государства. По итогам общественных слушаний законодательную инициативу участники поддержали единогласно, ранее положительное заключение мы получили и от Совета законодателей", - заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
Битва при Молодях (сейчас это село входит в Чеховский район Подмосковья) - крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года, в котором сошлись русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия была разбита. Отражение этого завоевательного похода позволило ослабленному Русскому государству отстоять свою независимость. С 2009 года на месте битвы проходят реконструкторские фестивали.
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Московская областная думаМосковская областьЧеховский районРоссияОбщество
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