В Афинах совершил вынужденную посадку египетский грузовой самолет

АФИНЫ, 8 ноя – РИА Новости. Египетский грузовой самолет совершил вынужденную посадку в международном афинском аэропорту "Элефтериос Венизелос", сообщает издание "Нафтемпорики".
Самолет А322 с пятью членами экипажа на борту выполнял рейс из Египта в Германию. В районе острова Хиос в кабине экипажа произошло задымление, и командир запросил экстренную посадку, сообщает издание.
В аэропорту были приведены в полную готовность экстренные службы, спасательные вертолеты ВМС, одновременно был отдан приказ быть готовыми к взлету двум самолетам ВВС.
Самолет благополучно сел, после проверки продолжит рейс, сообщает издание.