Песков перенаправил в МВД вопрос о невыплате полицейским премий

"Нет, ничего не известно. Здесь нужно, конечно, в министерство внутренних дел обращаться. Это не вопрос администрации президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о том, что полицейские из разных регионов России не получили к профессиональному празднику традиционных премий.