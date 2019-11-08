Песков перенаправил в МВД вопрос о невыплате полицейским премий

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Кремле ничего не знают о невыплате традиционных премий российским полицейским в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел, об этом надо спрашивать у МВД, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего не известно. Здесь нужно, конечно, в министерство внутренних дел обращаться. Это не вопрос администрации президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о том, что полицейские из разных регионов России не получили к профессиональному празднику традиционных премий.
День сотрудника органов внутренних дел России отмечают 10 ноября.