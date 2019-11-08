В Кремле прокомментировали данные Минздрава об уменьшении количества врачей

"Безусловно, это данные, которые заслуживают внимания, которые, безусловно, являются поводом для глубокого анализа. Но справедливости ради нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который был выработан и сейчас дорабатывается по итогам целой серии совещаний во главе с президентом, а также президиума Госсовета совсем недавнего, который прошел в Калининграде, предусматривает также меры по выправлению этой ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данным Минздрава, согласно которым общее количество врачей в России уменьшается.