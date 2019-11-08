В Кремле прокомментировали данные Минздрава об уменьшении количества врачей

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Данные Минздрава об уменьшении общего количества врачей в России являются поводом для глубокого анализа, но дорабатываемый сейчас комплекс мер по развитию первичного звена медпомощи предусматривает шаги по выправлению ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это данные, которые заслуживают внимания, которые, безусловно, являются поводом для глубокого анализа. Но справедливости ради нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который был выработан и сейчас дорабатывается по итогам целой серии совещаний во главе с президентом, а также президиума Госсовета совсем недавнего, который прошел в Калининграде, предусматривает также меры по выправлению этой ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к данным Минздрава, согласно которым общее количество врачей в России уменьшается.
Он добавил, что существует также целый набор мер в нацпроектах, "которые также направлены на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины, будь то специализированное направление или первичное звено, более привлекательной".