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РИА Новости

СК завел дело после гибели четырех детей и их матери в Саратовской области

12:57 08.11.2019 (обновлено: 12:58 08.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и ее четырех детей от отравления угарным газом в Саратовской области, сообщает Следственный комитет РФ.
"По факту отравления угарным газом женщины и четырех детей в селе Узморье Энгельсского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
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21 октября, 08:40РИА Новости
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По предварительным данным, 8 ноября около 6 часов утра 34-летний житель села Узморье вернулся домой после работы. Входная дверь была закрыта, мужчина стал стучать в дверь, но ему никто не открыл. После этого он сломал дверь и обнаружил без признаков жизни свою 36-летнюю жену и четырех детей 15, 14, 9 и 2 лет.
Следователи осматривают место происшествия, проводят следственно-оперативные мероприятия. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти женщины и детей.
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Следственный комитет РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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