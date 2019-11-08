СК завел дело после гибели четырех детей и их матери в Саратовской области

"По факту отравления угарным газом женщины и четырех детей в селе Узморье Энгельсского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 8 ноября около 6 часов утра 34-летний житель села Узморье вернулся домой после работы. Входная дверь была закрыта, мужчина стал стучать в дверь, но ему никто не открыл. После этого он сломал дверь и обнаружил без признаков жизни свою 36-летнюю жену и четырех детей 15, 14, 9 и 2 лет.