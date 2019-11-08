Песков переадресовал вопрос о налоге на попутный нефтяной газ правительству

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обращение нефтяных компаний не вводить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ) следует адресовать в правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Крупнейшие российские нефтяные компании намерены обратиться к президенту страны Владимиру Путину с критикой идеи Минфина ввести НДПИ для ПНГ, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости подготовленного письма, подлинность которого подтвердили в двух нефтекомпаниях.
"Мне не известно о том, что поступало такое общение, мы видели эти сообщения в СМИ", - сказал Песков, отметив, что в первую очередь такие обращения должны поступать в кабмин.
"Конечно, наверное, в первую очередь такие обращения должны быть адресованы в кабинет министров, в правительство, где и это может быть экспертно проработано", - уточнил он.
Минфин РФ пытается найти источники компенсации госбюджету 60 миллиардов рублей в год (600 миллиардов рублей за 10 лет), выпадающих из-за налоговых льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". В рамках таких изысканий ведомство надеется получить, по меньшей мере, 30 миллиардов рублей в год за счет предлагаемого нового налога - на добычу ПНГ.