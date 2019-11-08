НАТО изначально была инструментом конфронтации, заявил Песков

"Мы уже неоднократно говорили о том, что НАТО - это альянс, который был создан для конфронтации и который, говоря по-русски, заточен на цели конфронтации. Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, инструмент противостояния и даже агрессии. Вот как мы относимся к НАТО", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить высказывания Макрона.