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РИА Новости

В Южной Корее женщина впервые получила звание генерал-лейтенанта

12:52 08.11.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул
Вид на Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Впервые в Южной Корее женщина получила звание генерал-лейтенанта, сообщило министерство обороны РК.
Как сообщило министерство, 53-летняя Кан Сон Ён стала генерал-лейтенантом в ходе регулярных перестановок среди высших офицерских чинов, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил ей руководить операциями южнокорейской авиации, что также произошло впервые.
Помимо этого еще две женщины в звании полковника Ким Чжу Хи и Чон Ый Сук были повышены до генерал-майоров.
"Среди лучших кадров, обладающих способностями и профессионализмом, были отобраны три женщины: Кан Сон Ён (авиация), Ким Чжу Хи (разведка), Чон Ын Сук (сестринское дело)… Кан Сон Ён стала первой женщиной генерал-лейтенантом, а Ким Чжу Хи стала первой женщиной генерал-майором в военной разведке", - говорится в заявлении министерства.
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Кан Сон Ён состоит на службе с 1990 года, в настоящее время она также является президентом армейского авиационного училища.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяВ мире
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