В Южной Корее женщина впервые получила звание генерал-лейтенанта

СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Впервые в Впервые в Южной Корее женщина получила звание генерал-лейтенанта, сообщило министерство обороны РК.

Как сообщило министерство, 53-летняя Кан Сон Ён стала генерал-лейтенантом в ходе регулярных перестановок среди высших офицерских чинов, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил ей руководить операциями южнокорейской авиации, что также произошло впервые.

Помимо этого еще две женщины в звании полковника Ким Чжу Хи и Чон Ый Сук были повышены до генерал-майоров.

"Среди лучших кадров, обладающих способностями и профессионализмом, были отобраны три женщины: Кан Сон Ён (авиация), Ким Чжу Хи (разведка), Чон Ын Сук (сестринское дело)… Кан Сон Ён стала первой женщиной генерал-лейтенантом, а Ким Чжу Хи стала первой женщиной генерал-майором в военной разведке", - говорится в заявлении министерства.