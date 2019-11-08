Песков заявил, что о запрете доступа к "Википедии" речь не идет

"Википедия" - это уважаемый, популярный ресурс, самообновляемый. И то, что имел ввиду президент и некоторые выступающие - это то, что при всем уважении, все-таки информация, опубликованная в "Википедии" и регулярно обновляемая в "Википедии" - она никем не гарантируется. Никем не гарантируется ее правильность и достоверность. И как раз президент и говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный, с точки зрения достоверности, источник энциклопедических знаний, а это "Большая Российская энциклопедия" . Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может, - сказал Песков в пятницу журналистам.