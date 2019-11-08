Песков заявил, что о запрете доступа к "Википедии" речь не идет

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о "Википедии", имел в виду лишь отсутствие гарантий достоверности размещенной там информации, ни о каких запретах к доступу или ограничениях работы ресурса речь не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить "Википедию" в России новой "Большой российской энциклопедией" в электронном виде.
"Википедия" - это уважаемый, популярный ресурс, самообновляемый. И то, что имел ввиду президент и некоторые выступающие - это то, что при всем уважении, все-таки информация, опубликованная в "Википедии" и регулярно обновляемая в "Википедии" - она никем не гарантируется. Никем не гарантируется ее правильность и достоверность. И как раз президент и говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный, с точки зрения достоверности, источник энциклопедических знаний, а это "Большая Российская энциклопедия" . Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" нет, и речи быть не может, - сказал Песков в пятницу журналистам.
В сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия". Об этом говорилось в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".