Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T12:49Z
https://ria.ru/20191108/1560715387.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150150/07/1501500754_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_9a53c9c2883480744e8a17ea39820462.jpg
РИА Новости
РИА Наука

РАН допустила к выборам в свой состав кандидатов с двойным гражданством

12:49 08.11.2019
190
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) разрешила участвовать в выборах в свой состав кандидатам, имеющим двойное гражданство, такое решение президиум РАН принял на заседании в пятницу.
На заседании вице-президент РАН Валерий Козлов рассказал о ходе подготовки к выборам новых членов Академии наук, которые пройдут на следующей неделе. Козлов сообщил, что "по крайней мере, два кандидата на избрание иностранными членами имеют двойное гражданство".
Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь напомнил, что иностранным членом РАН может быть только гражданин зарубежного государства. "Та формулировка, которая есть в уставе (РАН), четко говорит, что иностранным членом может быть только иностранный гражданин. Те, у кого есть российское гражданство, для нас не иностранные граждане, а граждане России. Поэтому если строго следовать уставу, в иностранные члены не могут избираться те, кто имеет двойное гражданство", - отметил Сергеев.
Для решения этой коллизии на президиуме прошло открытое голосование, в результате которого подавляющее большинство членов президиума выступило за допуск к выборам кандидатов в иностранные члены РАН, имеющих двойное гражданство.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Вчера, 12:23РИА Наука
Президент РАН рассказал о борьбе с "утечкой мозгов"
Вместе с тем, президиум решил, что после выборов будет образована рабочая группа, которая займется уточнением и регламентацией решения вопроса о двойном гражданстве как кандидатов в члены РАН, так и уже ранее избранных иностранных членов Академии наук. По словам Сергеева, в качестве возможного решения таким лицам можно было бы предоставить статус "почетных докторов РАН", который не предполагает каких-либо строгих ограничений.
100039
Обсудить 0
РИА НаукаВалерий КозловРоссийская академия наукРоссия
Рекомендуем
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент РАН рассказал о борьбе с "утечкой мозгов"
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
Глава Китайской академии наук видит потенциал сотрудничества с Россией
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Учиться переводить знания в технологии надо у Китая, заявил президент РАН
Президент РАН Александр Сергеев
Президент РАН рассказал о важности научного сотрудничества с Китаем
Колизей в Риме
Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ ситуацию вокруг Ирана
Президент РФ Владимир Путин
Песков: Путин не говорил об ужесточении ответственности за врачебные ошибки
Президент РАН Александр Сергеев
Александр Сергеев: нужно учиться у КНР, как переводить знания в технологии
Вселенский патриарх Варфоломей
Константинополь шантажировал Элладскую церковь, заявили в РПЦ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не комментируют сообщения о планах по созданию военной базы в Сирии
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
В Совфеде рассказали, как Россия может помочь в восстановлении Нотр-Дама
Здание Московской областной Думы
В Мособлдуме предложили отмечать День победы над ордой хана Девлет Гирея
Президент Китайской академии наук Бай Чуньли во время церемонии открытия временной штаб-квартиры ANSO в Пекине
Глава китайской академии наук уверен в успехе генассамблеи ANSO в Москве
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин проведет международный телефонный разговор в субботу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния