РАН допустила к выборам в свой состав кандидатов с двойным гражданством

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) разрешила участвовать в выборах в свой состав кандидатам, имеющим двойное гражданство, такое решение президиум РАН принял на заседании в пятницу.
На заседании вице-президент РАН Валерий Козлов рассказал о ходе подготовки к выборам новых членов Академии наук, которые пройдут на следующей неделе. Козлов сообщил, что "по крайней мере, два кандидата на избрание иностранными членами имеют двойное гражданство".
Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь напомнил, что иностранным членом РАН может быть только гражданин зарубежного государства. "Та формулировка, которая есть в уставе (РАН), четко говорит, что иностранным членом может быть только иностранный гражданин. Те, у кого есть российское гражданство, для нас не иностранные граждане, а граждане России. Поэтому если строго следовать уставу, в иностранные члены не могут избираться те, кто имеет двойное гражданство", - отметил Сергеев.
Для решения этой коллизии на президиуме прошло открытое голосование, в результате которого подавляющее большинство членов президиума выступило за допуск к выборам кандидатов в иностранные члены РАН, имеющих двойное гражданство.
Вместе с тем, президиум решил, что после выборов будет образована рабочая группа, которая займется уточнением и регламентацией решения вопроса о двойном гражданстве как кандидатов в члены РАН, так и уже ранее избранных иностранных членов Академии наук. По словам Сергеева, в качестве возможного решения таким лицам можно было бы предоставить статус "почетных докторов РАН", который не предполагает каких-либо строгих ограничений.