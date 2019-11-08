РАН допустила к выборам в свой состав кандидатов с двойным гражданством

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская академия наук (РАН) разрешила участвовать в выборах в свой состав кандидатам, имеющим двойное гражданство, такое решение президиум РАН принял на заседании в пятницу.

На заседании вице-президент РАН Валерий Козлов рассказал о ходе подготовки к выборам новых членов Академии наук, которые пройдут на следующей неделе. Козлов сообщил, что "по крайней мере, два кандидата на избрание иностранными членами имеют двойное гражданство".

Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь напомнил, что иностранным членом РАН может быть только гражданин зарубежного государства. "Та формулировка, которая есть в уставе (РАН), четко говорит, что иностранным членом может быть только иностранный гражданин. Те, у кого есть российское гражданство, для нас не иностранные граждане, а граждане России. Поэтому если строго следовать уставу, в иностранные члены не могут избираться те, кто имеет двойное гражданство", - отметил Сергеев.

Для решения этой коллизии на президиуме прошло открытое голосование, в результате которого подавляющее большинство членов президиума выступило за допуск к выборам кандидатов в иностранные члены РАН, имеющих двойное гражданство.