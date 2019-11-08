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РИА Новости

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

12:49 08.11.2019 (обновлено: 17:28 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Ранее французский лидер в интервью The Economist заявил, что Россия может восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, перейти на евразийскую модель или найти новую сбалансированную схему отношений с Европой.

"Справедливости ради нужно признать, что они (предложенные Макроном варианты. — Прим. ред.) выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских, апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах", — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что такой подход импонирует Москве и Владимиру Путину, который "высоко ценит свой контакт с президентом Франции".
Также Песков подчеркнул, что страна будет развиваться по сценарию, выбранному главой государства. При этом он отметил, что в нем есть все озвученные французским коллегой элементы.
"Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе, взаимовыгодное отношение", — заключил он.
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Вчера, 09:37Сказано в эфире
"Много свободного времени". Политолог о сценариях Макрона для РоссииПрезидент Франции назвал возможные сценарии развития России. Ничего конкретного из этой речи извлечь нельзя, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Манойло.
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Эммануэль МакронДмитрий ПесковРоссияВ мире
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