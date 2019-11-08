В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Ранее французский лидер в интервью The Economist заявил, что Россия может восстановить статус супердержавы, опираясь только на собственные силы, перейти на евразийскую модель или найти новую сбалансированную схему отношений с Европой.
"Справедливости ради нужно признать, что они (предложенные Макроном варианты. — Прим. ред.) выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских, апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах", — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что такой подход импонирует Москве и Владимиру Путину, который "высоко ценит свой контакт с президентом Франции".
Также Песков подчеркнул, что страна будет развиваться по сценарию, выбранному главой государства. При этом он отметил, что в нем есть все озвученные французским коллегой элементы.
"Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе, взаимовыгодное отношение", — заключил он.