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РИА Новости

ДНР и Украина согласовали дату разведения сил в Петровском

12:48 08.11.2019 (обновлено: 15:45 08.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское
Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское. Архивное фото
ВЕНА, 8 ноя — РИА Новости. Разведение сил и средств в районе Петровского в Донбассе начнется 9 ноября, в 13:00 (мск), заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"После длительных переговоров и консультаций с координатором СММ ОБСЕ контактной группы, господином Сайдиком, и благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату начала практических мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского", — сообщила, в свою очередь, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил в субботу.
Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко заявил, что отвод сил в Петровском продлится три дня.

"Войска объединенных сил планируется отвести на один километр. Также на один километр должна отвести свои и та сторона. Процесс разведения должен обязательно проходить при условии зеркальных действий обеих сторон", — уточнил он.

По словам Кравченко, в случае обострения ситуации во время разведения сил на этом участке подразделения ВСУ вернутся на прежние позиции.
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Вчера, 10:16РИА Новости
В ЛНР готовы к ответу при появлении украинской полиции в зоне отвода сил
Отвод сил в Петровском должен был стартовать еще 4 ноября, однако Киев сорвал начало процесса. В условленное время ополченцы запустили сигнальную ракету, но ответа со стороны украинских силовиков не последовало.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил это нарушением режима тишины.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
Отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало. Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) в итоге начался 29 октября и завершился 1 ноября.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 11:12Радио Sputnik
Глава ДНР пообещал "зеркальный" ответ на ввод военных Украины в Петровское
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикОБСЕДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Постепенно отдают территори ДНР, Однажды утром просто арестуют администрацию ДНР и в кремле скажут что это внутренее дело украины. Уже слили всех и Гиви и Моторолу и Захарченко и Мозгового, неужели у кого-то есть иллюзии ещё?
8 ноября, 12:50
ИРИван Русский
000019
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