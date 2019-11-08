ДНР и Украина согласовали дату разведения сил в Петровском

ВЕНА, 8 ноя — РИА Новости. Разведение сил и средств в районе Петровского в Мартин Сайдик. . Разведение сил и средств в районе Петровского в Донбассе начнется 9 ноября, в 13:00 (мск), заявил спецпредставитель ОБСЕ

"После длительных переговоров и консультаций с координатором СММ ОБСЕ контактной группы, господином Сайдиком, и благодаря его личной активной позиции удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату начала практических мероприятий по устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского", — сообщила, в свою очередь, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил в субботу.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко заявил, что отвод сил в Петровском продлится три дня.

"Войска объединенных сил планируется отвести на один километр. Также на один километр должна отвести свои и та сторона. Процесс разведения должен обязательно проходить при условии зеркальных действий обеих сторон", — уточнил он.

По словам Кравченко, в случае обострения ситуации во время разведения сил на этом участке подразделения ВСУ вернутся на прежние позиции.

Отвод сил в Петровском должен был стартовать еще 4 ноября, однако Киев сорвал начало процесса. В условленное время ополченцы запустили сигнальную ракету, но ответа со стороны украинских силовиков не последовало.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил это нарушением режима тишины.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.