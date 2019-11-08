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РИА Новости
Культура

Представитель "Ленинграда" рассказал, когда группа даст последний концерт

15:29 08.11.2019 (обновлено: 16:27 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиктория Кузьмина и Сегей Шнуров из "Группировки Ленинград" выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москва
Виктория Кузьмина и Сегей Шнуров из Группировки Ленинград выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Последнее выступление Сергея Шнурова и его команды состоится 31 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин.
Днем ранее, 30 декабря, пройдет прощальный концерт группы в Москве.
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Ранее стало известно, что зрителям придется заплатить минимум 20 тысяч рублей для того, чтобы попасть на концерт в Москве, и 120 тысяч — за новогоднее представление в Северной столице (места за некоторыми столиками стоят миллион рублей).
"Концерт по цене поездки в Прагу на двоих на новогодние праздники. Пожалуй, мы сами себе споем. Репертуар знаем", — отреагировала @lenyceno4ek.
"Ну и цены! Вот он, народный артист", — прокомментировала @shnurova_mary.
До этого многие считали, что финальным был концерт, который группа дала 12 октября в Санкт-Петербурге, после того, как в марте Шнуров объявил, что "Ленинград" прекращает музыкальную деятельность.

"У нас никогда не было информации о том, что концерт 12 октября в Санкт-Петербурге будет последним. Мы всегда имели в виду, что этот год станет завершающим для группировки", — объяснил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

По его словам, шоу в октябре стало последним в "Стадионном туре", но не карьере "Ленинграда". Ноябрь и декабрь уже расписаны.

"У нас было девять концертов на площадках, которые были построены для чемпионата мира по футболу 2018 года. Это и есть "Стадионный тур". То, что будет сейчас, — просто концерты, которые мы играем"— прокомментировал он.

Начиная с 23 ноября группировка выступит также в Минске, Челябинске, Воронеже, Уфе и Перми.
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КультураМузыкаНовости культурыЛенинградМоскваУфаЧелябинск
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